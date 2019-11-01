Артистка взбудоражила публику очередным горячим фото

На свежем фото в соцсети Светлана Лобода выглядит сногсшибательно. На ней темное мини-платье с блестками, которое сползло, оголив плечо и грудь.

Она, подбоченившись и касаясь рукой края наряда, беззастенчиво смотрит прямо в камеру. Волосы небрежно растрепаны, на губах ярко-алая помада. Под снимком звезда сообщила, что ей предстоит выступить в Дубае, в ответ на что композитор Игорь Крутой пожелал ей "классного концерта", поместив много смайликов в виде сердечек.

Поклонники тоже не упустили возможности высказаться. Они по достоинству оценили каждую деталь во внешности артистки, щедро осыпав ее комплиментами; однако нашлись и те, кто отметил недостатки:

"Красотка", "Шикарная, как всегда", "Великолепная", "Богиня", "Роскошный образ", "Фигура обалденная!", "Космос", "Неземная", "Взгляд", "Дерзкая", "Что тут не так – скулы слишком маленькие, – но фотка крутая".

Светлане Лободе не привыкать к этому. Ее наряды не раз вызывали бурю эмоций у публики, когда она в рваных шортиках лихо трясла бюстом, расставила ноги и показалась в трусах и лифчике.