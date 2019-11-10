Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Успенская потерлась о Лободу своей мохнаткой

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Встреча двух звезд была жаркой

Королева шансона уехала на Украину вслед за преемницей Пугачевой.

Любовь Успенская встретилась со Светланой Лободой, которая записывает в Киеве новый альбом.

"У нашей любимой Любоньки @uspenskayalubov_official сегодня концерт в Киеве! Тебя очень любят и ждут в Украине Ты создана для того, чтобы делать людей счастливыми", – написала звезда в своем Instagram.

Певица выложила фото, где Успенская прижимается к ней в мохнатой меховой жилетке и целует в щеку. Впрочем, Лобода в долгу не осталась и тоже чмокнула коллегу по цеху.

Пользователи восхитились модным нарядом Успенской и не забыли про комплименты Лободе. Однако некоторые не упустили возможность осмеять королеву шансона и обратили внимание на ее большие, по их мнению, уши (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Шубка просто🔥🔥🔥"  "Смотря на ее годы , такая она моднявая)) молодчина )" "Бабушка ,а почему у тебя такие большие уши ?"  "Обеих люблю. Обе невероятные!" "Ох бабуся ...... страсти то какие....." – написали комментаторы.

Ранее Лобода вышла на сцену без белья.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей