Встреча двух звезд была жаркой

Королева шансона уехала на Украину вслед за преемницей Пугачевой.

Любовь Успенская встретилась со Светланой Лободой, которая записывает в Киеве новый альбом.

"У нашей любимой Любоньки @uspenskayalubov_official сегодня концерт в Киеве! Тебя очень любят и ждут в Украине Ты создана для того, чтобы делать людей счастливыми", – написала звезда в своем Instagram.

Певица выложила фото, где Успенская прижимается к ней в мохнатой меховой жилетке и целует в щеку. Впрочем, Лобода в долгу не осталась и тоже чмокнула коллегу по цеху.

Пользователи восхитились модным нарядом Успенской и не забыли про комплименты Лободе. Однако некоторые не упустили возможность осмеять королеву шансона и обратили внимание на ее большие, по их мнению, уши (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Шубка просто🔥🔥🔥" "Смотря на ее годы , такая она моднявая)) молодчина )" "Бабушка ,а почему у тебя такие большие уши ?" "Обеих люблю. Обе невероятные!" "Ох бабуся ...... страсти то какие....." – написали комментаторы.

Ранее Лобода вышла на сцену без белья.