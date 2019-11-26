Артистка снялась в открытом наряде

Светлана Лобода выложила в соцсети новый снимок. На нем дива с растрепанными волосами, голыми плечами, ярко накрашенными губами и глазами смотрит в камеру, приоткрыв рот. Фанаты взбудоражены.

Под кадром исполнительница хита "Твои глаза" пожелала доброй ночи.

Однако поклонникам не до сна – они под впечатлением от того, как выглядит любимая артистка, и осыпают ее похвалами:

"Как тут уснешь!", "Огнище", "Клевая", "Люблю", "Солнце", "Очаровательна", "Вы, как всегда" восхитительны!", "Ох уж этот взгляд", "Наша пушка", "Богиня", "Обаятельная", "Безупречная", "Неотразимая!".

Были и те, кто нашел изъяны во внешности певицы. "Верхняя губка спала. Надо поделать", "Ну очень худенькая", – отметили такие.

Ранее Светлана Лобода потренировалась в укороченном топе, оголяющем грудь и живот, и расставила ноги перед мужчинами, а ей заглянули туда.