Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Как тут уснешь!": оголенная Лобода возбудила публику

"Как тут уснешь!": оголенная Лобода возбудила публику
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Артистка снялась в открытом наряде

Светлана Лобода выложила в соцсети новый снимок. На нем дива с растрепанными волосами, голыми плечами, ярко накрашенными губами и глазами смотрит в камеру, приоткрыв рот. Фанаты взбудоражены.

Под кадром исполнительница хита "Твои глаза" пожелала доброй ночи.

Однако поклонникам не до сна – они под впечатлением от того, как выглядит любимая артистка, и осыпают ее похвалами:

"Как тут уснешь!", "Огнище", "Клевая", "Люблю", "Солнце", "Очаровательна", "Вы, как всегда" восхитительны!", "Ох уж этот взгляд", "Наша пушка", "Богиня", "Обаятельная", "Безупречная", "Неотразимая!". 

Были и те, кто нашел изъяны во внешности певицы. "Верхняя губка спала. Надо поделать", "Ну очень худенькая", – отметили такие.

Ранее Светлана Лобода потренировалась в укороченном топе, оголяющем грудь и живот, и расставила ноги перед мужчинами, а ей заглянули туда.

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кукла силиконовая. Говорят еще какие то звуки на сцене выдает. Кошмар.
Гость
Ответить
я бы ей в пасть затолкал по самые яйца
Гость
Ответить
Что в ней,как женщине-хорошего??? Больше разговоров!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В России оставят антиевропейские санкции навсегда

Москва не собирается идти на уступки ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей