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"Аж сердце забилось": Лобода в лифчике выпятила грудь

"Аж сердце забилось": Лобода в лифчике выпятила грудь
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Певица развалилась на кресле в небрежной позе и блеснула прелестями

Светлана Лобода в очередной раз взволновала поклонников горячим видео. На нем артистка сидит в лифчике, закинув одну обнаженную ногу на другую, глубоко вздыхает, изгибается и выпячивает грудь. Затем, поднеся микрофон к губам, начинает петь, продолжая извиваться всем телом.

"Один из моих любимых номеров", – пояснила звезда под роликом.

Подписчики не сдержали эмоций, многие спрашивали, когда же альбом". Некоторые лишились дара речи и оставили певице множество смайликов в виде сердечек, цветочков, бомбочек и пламени.

Те же, кто нашел слова, поделились впечатлениями: "Светик всегда умеет удивить ", "Королева", "Все шик", "Очень горячий... номер, да", "Замечательный", "Суперкруто... восхищению нет предела...", "Шерон Стоун отдыхает", "Суперзвезда" и номер 1", "Аж сердце забилось, Вы готовите нас к чему-то взрывному".

Ранее Светлана Лобода выставила напоказ "пятую точку", станцевала без лифчика, спустила штаны и открыла интимное место.

Полина ДОРОЖКИНА

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