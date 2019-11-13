Дива в нижнем белье показала гибкое тело и блеснула прелестями

Светлана Лобода поместила на своей странице в Instagram два постельных фото, сделанных утром, на что указывает фраза под ними. Артистка позирует в лифчике без бретелей и трусиках, присев на согнутые в коленях расставленные ноги и закрыв одеялом пикантные части тела. На цветном кадре она видна полностью, а на черно-белом – до бедер.

"Время вставать...", – подписала снимки звезда. Поклонники были удивлены ранней фотосессией и предположили, что в кровати с певицей находился мужчина, который потом и запечатлел ее на камеру.

Диву засыпали вопросами: "С фотографом спите, что ли?", "А как же Тиль?", "И не с одним наверное". Не обошли вниманием и то, что она накрашена. "Ничего себе макияж после сна", – удивлялись некоторые.

Также отметили, что снимки довольно откровенны: "Секси", "Почти порно", Это не почти порно, а эротика. Все естественно и ничего пошлого". Мужчины возбудились. "Ой, достаточно", "Светлана, что Вы творите?", "Желанная, желанная!", "Пуля", "Огонь", "Вот это тигрица!", "Моя прелесть", "Бомбическая самочка", "Как жить теперь дальше, после увиденного", "Какой с нею сон, только секс", – поделились они впечатлениями.

Почти все кадры со Светланой Лободой пронизаны сексуальностью и заводят публику. Никто не остася равнодушным, увидев, как она эффектно двигает телом, поглаживая себя впереди и сзади. А образ развязной девицы, расставившей ноги перед мужчинами, вызвал у поклонников бурю эмоций.