Артистка произвела фурор сексуальными движениями

Светлана Лобода порадовала фанатов свежим видео. В ролике ярко накрашенная певица, одетая в блестящее платье на тонких бретелях с низким вырезом на груди, расставивив ноги, виляет "пятой точкой", трогая себя за разные части тела. Сквозь юбку просвечивают трусы.

Под записью исполнительница хита "Твои глаза" призвала танцевать с нею и спросила, готова ли публика "услышать дату предзаказа нового альбома".

Восторженные поклонники откликнулись, разразившись лестными комментариями и умоляя "двигать телом", а недовольные возмущались : "Будем танцевать, когда скажете хотя бы дату выхода альбома", "Хватит! Все, выпускай... не могу больше ждать!", "Обожаю Ваши танцы... и песни, конечно, больше всего... Вы самая лучшая", "Нереальная", "Сумасшедше красивая", "А платье со вкусом – оно не вульгарно, просто утонченно и сексуально", "Уже заколебали эти танцы бешеной самки. Ну серьезно. что-то новое и без бедер туда – сюда есть?", "Фу", "Да там и бедер-то нет, бездарная тетенька", "Сильно вульгарная".

Ранее Светлана Лобода двигала ягодицами, расставляла ноги и вертела ягодицами.