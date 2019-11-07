Артистка дала новый повод для слухов

Светлана Лобода взбудоражила поклонников, опубликовав фотографии с певцом Иваном Дорном и их общим другом украинским дизайнером Бичолла. На двух снимках все трое сплелись в объятиях, а на третьем Светлана примерила на себя роль девушки-оторвы в джинсах, развязно расставившей ноги перед двумя мужчинами.

"Симпатичный бутерброд (lovely sandwich) Трио будет?" -

написала артистка на своей страничке в Instagram.

Поклонники немедленно решили, что Лобода споет дуэтом вместе с Дорном, ну или же артисты возьмут третьим в ансамбль друга-дизайнера:

"Киевское опг", "самое вкусное, как всегда, посередине))", "какие пусички", "сделайте шедевр вместе,творцы!!!!!", , "Светик и даже под роль гопника хорошо подходит", "Трио – не уверен, тройнячок вполне)", "Вот это супер соляночка", "Может уже просто Альбом будет?)".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.