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"Самое вкусное посередине": Лобода раздвинула ноги перед мужчинами

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Артистка дала новый повод для слухов

Светлана Лобода взбудоражила поклонников, опубликовав фотографии с певцом Иваном Дорном и их общим другом украинским дизайнером Бичолла. На двух снимках все трое сплелись в объятиях, а на третьем Светлана примерила на себя роль девушки-оторвы в джинсах, развязно расставившей ноги перед двумя мужчинами.

"Симпатичный бутерброд (lovely sandwich) Трио будет?" -

написала артистка на своей страничке в Instagram.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Поклонники немедленно решили, что Лобода споет дуэтом вместе с Дорном, ну или же артисты возьмут третьим в ансамбль друга-дизайнера:

"Киевское опг", "самое вкусное, как всегда, посередине))", "какие пусички", "сделайте шедевр вместе,творцы!!!!!", , "Светик и даже под роль гопника хорошо подходит", "Трио – не уверен, тройнячок вполне)", "Вот это супер соляночка", "Может уже просто Альбом будет?)".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

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