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Все вывалилось: Лободу подставили на концерте

Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Выступление артистки оказалось на грани срыва

Светлана Лобода попала в скандальную историю. На церемонии вручения премии "Золотой граммофон" она вышла на сцену, чтобы исполнить пару своих хитов, но не все пошло так, как нужно, – подвела техника. Сначала у артистки из уха вывалилась петличка. Затем ей пришлось держать базу микрофона под мышкой, сообщает портал "Вокруг ТВ". Однако звеззда не растерялась – она продолжала невозмутимо танцевать и петь, демонстрируя полное спокойствие.

Помимо казуса с певицей на церемонии были и другие недостатки, которые не прошли незамеченными. Концерт длился меньше, чем было заявлено, Николай Басков не выступал, хотя должен был. "Натуральный блондин" не попал на мероприятие не по своей вине, о чем рассказал сам. "По независящим от меня обстоятельствам вчера не смог присутствовать на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге... в московском аэропорту просидел уже в самолете полтора часа, ожидая устранения технической неполадки", – написал владелец "золотого голоса" в Instagram под видео.

Зрители и интернет-пользователи, просмотревшие видео с церемонии вручения "Золотого граммофона", остались недовольны всем этим, ругали артистов за "фанеру", а ведущих – за непрофессионализм: "У всех бывают на сцене форс-мажоры! Прямо микрофон ей тяжело было держать всю песню! С их понтами им скоро будет тяжело рот открывать под фонограмму!", "Артисты и их команда должны отрабатывать свои концерты добросовестно",давно пора перестать ходить на эти фанерные шоу, чтобы наши звезды задумались. Ведущие говорят глупые пошлости, а артисты открывают рот под фонограмму. И чаще всего афиша не соответствует списку выступающих".   

Светлана Лобода ранее не раз выкладывалась на все 100% на своих шоу, иногда даже жертвуя здоровьем – к примеру, летом она показала распухшие и почерневшие от гематом ноги после одного из концертов, отметив, что таковы нюансы ее работы. До этого артистка устроила выволочку организаторам другого концерта, а также затаила обиду на коллегу по сцене после скандала.

Полина ДОРОЖКИНА

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