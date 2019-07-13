Лобода оскандалилась в Санкт-Петербурге

Артистка устроила разнос организаторам концерта

Певица Светлана Лобода приехала на музыкальный фестиваль "Белые ночи" в Санкт-Петербурге и попала в скандал.

Издание "Невские новости" сообщают, что артистка пришла в ярость, когда узнала, что ей не выделили VIP-гримерную. При этом организаторы признались, что на всех исполнителей не хватило помещений. По этой причине многим пришлось тесниться по несколько человек в одной гримерке.

Сама Лобода пока никак не отреагировала на появившуюся в СМИ информацию, лишь опубликовав фотографию на своей странице в Instagram.