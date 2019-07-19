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"О, ужас": у Лободы почернели ноги

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Новое фото звезды заставило испугаться пользователей Сети

Светлана Лобода всегда делится с поклонниками своим хорошим настроением. Однако сегодня она решила показать миру, какую цену она платит за прекрасные выступления на сцене.

"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? 
Очень люблю! но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю после ...", - 

написала Светлана на своей страничке в Instagram и приложила к посту фотографию своих ног с огромными синяками черного цвета на коленках.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Изумленные подписчики наперебой бросились утешать свою звезду:

"Светлана берегите себя,сделайте рентген!!!", "такие ножки жалко", "наколенники пошить надо бронированные..", "вот и обратная сторона медали )))", "О,ужас!!!Береги себя!!!",  "Не бережете себя!", "Жесть"," Как же больно смотреть", "Все видят лишь красивые выступления! Но какой труд за ними, кровь, боль, пот и слезы никто кроме ближних. Берегите себя".  

Правда, припомнили Лободе и недавний скандал – тогда Светлана разместила на своей страничке чужую фотографию и не дала ссылок на аккаунт, откуда она была взята. Один из подписчиков ехидно спросил:

"Опять чужая фотка ?"

По-видимому, не поверил, что сценические труды Светланы могут иметь такие невероятные последствия.

Ранее Лободу обвинили в звездной болезни

Валентина МАЙОРОВА
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