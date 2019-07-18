"Противно смотреть": Лобода разошлась после концерта

Певицу заподозрили в злоупотреблении горячительными напитками

Весьма эмоциональное видео появилось в Сети. На кадрах Светлана Лобода гуляет по стадиону в Нижнем Новгороде, где рабочие собирают технику после ее выступления. Звезда, судя по всему, очень возбуждена. В один из моментов она подходит близко к камере и начинает петь.

"не напелась после 2 часового концерта",

– написала она в своем Instagram.

Часть пользователей нашла поведение Лободы слишком пафосным. Артистка зазвездилась и ведет себя высокомерно, по их мнению. Другие нашли причину игривого настроения красотки в возлияниях после концерта. Однако за Светлану вступились, объяснив, что певица, видимо, испытывает прилив адреналина после общения с тысячами фанатов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Зазвездились очень , противно смотреть надменность высокомерия на вашем лице", "Такая классная после такого долго концерта и такой шоу. Вы невероятная сумасшедшая женщины Love" "Раз душа просит, то не стоит себя ограничивать) тем более площадка есть. Зажигать так зажигать!" "Как то Лобода уже перебарщивает....много ее...а это быстро надоедает"" "Напелась? Если мяуканье слов сейчас уже пение– то добавить нечего", "Пьяная чё ли!!!" "а ты трезвая?" "Да ты и петь же не умеешь. Кроме надувных губ и сисек никаких талантов нет",

– высказались комментаторы.

К слову, энергетика на концерте Лободы, видимо, была настолько мощная, что некоторые зрители попросту валились с ног. Так, один молодой человек "танцевал", лежа на земле. Кадры разлетелись по Сети и привлекли внимание звезды. Она выложила ролик на своей странице, предложив парню выйти на связь и познакомиться поближе.