Певица показала, чем занимается с резиновыми изделиями

Светлана Лобода в великолепной форме, заявляют поклонники. И это неудивительно – звезда тщательно следит за собой и не забывает о спорте. В своем Instagram красотка периодические делится видео, где выполняет разнообразные упражнения.

Судя по всему, любимое приспособление для поддержания формы у Лободы – специальная резинка. В этот раз она надела ее ноги, легла на спину перед зеркалом и продемонстрировала, как разводит ноги. В качестве спортивной формы Светлана выбрала леггинсы и укороченный топ, оголяющий грудь и живот.

Растяжка у певицы великолепная. Ранее Лобода растянулась в шпагате, которому позавидовала бы и Анастасия Волочкова.