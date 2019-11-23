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Лобода оголилась и раздвинула ноги перед зеркалом

Лобода оголилась и раздвинула ноги перед зеркалом
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала, чем занимается с резиновыми изделиями

Светлана Лобода в великолепной форме, заявляют поклонники. И это неудивительно – звезда тщательно следит за собой и не забывает о спорте. В своем Instagram красотка периодические делится видео, где выполняет разнообразные упражнения.

Судя по всему, любимое приспособление для поддержания формы у Лободы – специальная резинка. В этот раз она надела ее ноги, легла на спину перед зеркалом и продемонстрировала, как разводит ноги. В качестве спортивной формы Светлана выбрала леггинсы и укороченный топ, оголяющий грудь и живот.

Растяжка у певицы великолепная. Ранее Лобода растянулась в шпагате, которому позавидовала бы и Анастасия Волочкова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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