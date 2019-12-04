Украинская певица снялась в эротичной позе

Светлана Лобода, которая не раз делилась с поклонниками в Инстаграм откровенными кадрами, теперь поразила их воображение новым фото из самолета. На нем сексапильная блондинка в черной рубашке с короткими рукавами, мини-шортах и высоких сапогах развалилась в кресле, расставив ноги, заброшенные на стол. Одну руку она закинула за голову, другой держит собачку, которая сидит на ее интимном месте.

Под снимком певица сообщила, что прибыла в Воронеж. "Мы на месте!!! Сегодня будут танцы", – порадовала она фанатов. А в заключение спросила, пойдут ли они на концерт.

В ответ ей посыпались комплименты и предложения: "Королева", "Великолепна", "Самое главное – ноги! Супер!", "Идеальные", "Круто", "Отлично выглядишь", "Красиво смотритесь, однако", "Света. Собака. Сапоги... так назвать надо было фотокарточку", "Шорты, кожа, самолет".

Мужчины открыто завидовали собачке. "На этом фото кому то повезло... я думаю, этой псинке", – отметил один из них. Некоторым не понравилась поза исполнительницы хита "Твои глаза", они возмущались: "Как свинота, ноги на стол... понты", "Вы на проститутку тут похожи", "Так противно ноги поставила. Стыдно смотреть", "Шикует, плесень"..

Светлана Лобода и до этого раздвигала ноги и делала это перед двумя мужчинами.