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Каменских прилюдно спустила штаны

Каменских прилюдно спустила штаны
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена репера Потапа показала грудь и бедра

Настя Каменских разочаровала поклонников новым снимком. На фото украинская звезда снимает себя в зеркало в туалете. При этом штаны певица приспустила так, что в кадр попали трусы. Также исполнительница Elefante показала большую грудь в лифчике. Пользователи Инстаграм, где Каменских и опубликовала провокационную фотографию, считают, что жена Потапа ведет себя слишком вызывающе.

В комментариях под постом Настю Каменских раскритиковали за большое количество сексуальных фотографий. Подписчики призывают артистку вести себя скромнее.

"Опять в трусах!", "На унитазе слабо?", "Штаны нужно подтянуть", "Надоела уже раздеваться.  Никаких моральных принципов и нравов! Отписываюсь, фу, стыдно за Вас", "Может уже трусы снимешь?", "Опять в туалете?" – возмущаются пользователи в Инстаграм Каменских.

Преданные поклонники, наоборот, в восторге от сексуальной фигуры жены Потапа. В комментариях они закидали Каменских комплиментами: мужчинам нравятся формы украинской певицы.

Ранее Насте Каменских досталось от подписчиков после выхода на YouTube ее нового видео. Настя Каменских представила свой новый клип на песню Elefante, где она трясет ягодицами в крошечных нарядах.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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