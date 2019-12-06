Наталья Ионова зажгла в сексуальном наряде

Едва вернувшись из отпуска, Глюкоза выступила перед зрителями. Отдохнувшая артистка начала зажигать на сцене, высоко поднимала на ноги и не переставала прыгать. После Наталья Ионова стала еще более раскованной и задрала юбку перед публикой. Подруги знаменитости, снимавшие все происходящее, похоже, были в шоке от энергичности звезды.

"Вот это энергия!! Мама дорогая…Только что прилета с Бали и так зажигает", – подписала видео подруга артистки.

К зрителям Наталья Ионова вышла в обтягивающем топе и короткой серебристой юбке. Звезда без стеснения демонстрировала свое сексуальное тело со всех сторон.

"Красивая и сексуальная как всегда", "Бомба", "Сексуальная", "Шикарная", "Нельзя так хорошо выглядеть", "Богиня", "Как Барби", "Сплошный секс", "Потрясающая", "Какая красавица", "Везде хороша", – восхищаются поклонники Глюкозой в Инстаграм.

Ранее Ольга Бузова похвасталась шикарными ногами в экстремальном мини.