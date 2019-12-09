Исполнительница незатейливой песни о длинных хоботах показала свой "кругляш" в кожаной юбке

Звезда украинской поп-сцены Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми кадрами из своей интересной жизни. Жена Потапа выложила фото, на котором она стоит выгнувшись, показывая свое роскошное тело и накаченные ягодицы.

Среди фанатов артистки нашлись и те, кто посчитал, что исполнительница Elefante специально встала задом к народу. Здесь и далее орфография и пунктуация в комментариях авторов сохранены. "Задом к людям👏👏👏Классно🤔🤔🤔; ! 👏👏👏; Думаю, что женщина сзади фотает твой шикарный кругляш ... " – писали юзеры.

При этом, большая часть комментаторов свою любимицу закидали комплиментами.

"Настенька, ты нереальная красавица, фото прекрасное!; Попец класс! Секс; Настюшка, можно такое же фото, только вид сзади?; Попа как у Ким!; Ты такая красивая!!", – уверяли они.

Ранее Настя Каменских поделилась с поклонниками своими взглядами на шоу-бизнес. Каменских уверяла, что ее успех – это результат работы огромной команды, а не ее личный. Тогда же артистка показала пикантное фото, на котором певица присела под гигантскими мухоморами, позволив всем желающим оценить ее пышную грудь и широко распахнутые ноги в полосатых лосинах.