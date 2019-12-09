Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Встала задом к людям: Каменских в экстра-мини странно выгнулась

Встала задом к людям: Каменских в экстра-мини странно выгнулась
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Исполнительница незатейливой песни о длинных хоботах показала свой "кругляш" в кожаной юбке

Звезда украинской поп-сцены Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми кадрами из своей интересной жизни. Жена Потапа выложила фото, на котором она стоит выгнувшись, показывая свое роскошное тело и накаченные ягодицы.

Среди фанатов артистки нашлись и те, кто посчитал, что исполнительница Elefante  специально встала задом к народу. Здесь и далее орфография и пунктуация в комментариях авторов сохранены. "Задом к людям👏👏👏Классно🤔🤔🤔; ! 👏👏👏; Думаю, что женщина сзади фотает твой шикарный кругляш ...   " – писали юзеры. 

При этом, большая часть комментаторов свою любимицу закидали комплиментами.

"Настенька, ты нереальная красавица, фото прекрасное!; Попец класс! Секс; Настюшка, можно такое же фото, только вид сзади?; Попа как у Ким!; Ты такая красивая!!", – уверяли они. 

Ранее Настя Каменских поделилась с поклонниками своими взглядами на шоу-бизнес. Каменских уверяла, что ее успех – это результат работы огромной команды, а не ее личный.  Тогда же артистка показала пикантное фото, на котором певица присела под гигантскими мухоморами, позволив всем желающим оценить ее пышную грудь и широко распахнутые ноги в полосатых лосинах.

Марина МОНРО

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей