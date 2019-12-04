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Настя Каменских поделилась с поклонниками своими взглядами на шоу-бизнес. Каменских признала, что ее успех – результат не только собственных усилий певицы, но и итог работы целой команды. Свой пост артистка проиллюстрировала любопытной сценической фотографией: певица присела под гигантскими мухоморами, позволив всем желающим оценить ее пышную грудь и широко распахнутые ноги в полосатых лосинах.
"Быть профессиональным артистом – это титанический труд!.. Каждым кадром, каждым движением, каждым шовчиком на костюме, каждым звуком в песне и каждым локоном на голове – занимается огромная команда людей, которые влюблены в свою работу!" -
поведала Настя на своей страничке в Instagram.
"Под грибами", "Моя любимая Каменских ты секси -Бамбина", "Кудряшка", -
ответили подписчики Каменских (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Кроме того, певицу назвали "очень классной, крутой, веселой и трудолюбивой". Ранее артистку раскритиковали за слишком пикантное фото.
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