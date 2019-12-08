Жена Потапа показала эффектное декольте

Анастасия Каменских примерила неожиданный образ на съемках популярного музыкального шоу. Артистка снялась в красном кожаном мини-платье, которое открыло ее пышную грудь, а также в такого же цвета парике. Внешний вид звезды возбудил поклонников.

Каменских опубликовала в Инстаграм-историях видео со съемок, на одном из них она почти целует в губы другую певицу, а на другом – жена рэпера нагибается над столом, эротично открыв рот и отправив поклонникам воздушный поцелуй.

"Бомба ракета", "Классная дама", "Честно не узнать", "Очень красивый образ", "Настенька вы богиня!", "Очень бомбезная", "Настя вам в любом образе очень красиво. Вы крутая!!!! Вы лучшая!!!", "Очень Великолепно!!!! Превосходно", "На русалочку Ариэль похожа", "Настя, тебе всё к лицу", - прокомментировали новый внешний вид звезды фанаты.

Впрочем, некоторые подписчики пришли к выводу, что брюнеткой Анастасии лучше, а красный цвет ее старит. Переживать фанатам не стоит – в новых сториз Каменских снялась со своим натуральным цветом волос, скорее всего, она лишь примерила парик.

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