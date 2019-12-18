Участница телестройки разделась среди березок

Любовь Дробкова выставила напоказ свой пышный бюст. Звезда "Дома-2" снялась на улице без лифчика, при этом грудь пыталась прикрыть руками. Сделать это полностью не удалось из-за внушительных размеров. Ладони девушка смогли закрыть только соски.

На телепроекте девушка с пышными формами появилась летом 2019 и сразу показала свое главное оружие – голую грудь, которая она прикрыла рисунком.

Однако вскоре яркая участница оказалась в центре скандала – в Интернете появилось видео с эротическими танцами Любови Дробковой. Сама телезвезда считает, что в ролике нет ничего такого, и даже показала видео своему партнеру на проекте.

"Мы обсуждали, что он должен знать мое прошлое, и я показала видео. Он нормально отреагировал",

– комментировала красотка Dom2Life.

В комментариях к новому провокационному кадру отнеслись по-разному. Одни подписчики в шоке от Дробковой, другие, наоборот, считают звезду "Дома-2" нереальной красавицей.

"Ну что тут скажешь?! Красавица!", "Что в голове у тебя?", "Помять бы их", "Как такое можно выкладывать?", "Днище", "Вроде нормальная девка, а ведешь себя", "Как силикон на ощупь?", "М-да, это жесть", "Вообще нереальная", – написали в Инстаграм Дробковой.

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