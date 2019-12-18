Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Любовник сдал Бузову с потрохами

Любовник сдал Бузову с потрохами
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Раскрыт секретный роман звезды "Дома-2"

Олег Майами поделился подробностями отношений с Ольгой Бузовой. Певец подтвердил, что они встречались несколько месяцев, и объяснил причину разрыва.

"Мы с Олей были вместе 7 месяцев, это было классно",

– признался Олег в интервью на YouTube-канале "Ходят слухи". Певец добавил, что они скрывали эти отношения, так как Майами не собирался пиариться за счет Бузовой. Бывший участник "Дома-2" рассказал, что телеведущая мотивировала его и поддерживала, когда певец остался ни с чем.

Поводом для расставания стала совместная фотография Олега Майами с бывшей женой Тимати моделью Аленой Шишковой. "Именно наша фотография с Шишковой стала нашей точкой с Олей", – рассказал певец, объяснив, что Бузова не поверила в то, что у них с моделью ничего не было.

В комментариях к интервью стали гадать, когда же произошел роман артистов, если Бузова не раз говорила о том, что она два года не была в отношениях:

"Бузова: "У меня 2 года не было секса" Олег: "Мы встречались 7 месяцев", "Смешно, Бузович еще та. Ищет она любовь, строит из себя честную, сама одного за другим меняет", "Какой-то Олег дерганный и во многом себе противоречит", "Разоблачил Бузову, она везде говорит, как она одинока, потом это шоу "План Б", а тут 7 месяцев с Олегом, теперь с каким то блогером",

усомнились пользователи Сети в честности телеведущей.

Ольга Бузова тщательно скрывает свою личную жизнь от поклонников, однако певице уже несколько месяцев приписывают роман с блогером Давидом Манукяном. На недавнем видео, опубликованным телеведущей, подписчики заметили кольцо с крупным камнем на безымянном пальце артистки.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей