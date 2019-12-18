Раскрыт секретный роман звезды "Дома-2"

Олег Майами поделился подробностями отношений с Ольгой Бузовой. Певец подтвердил, что они встречались несколько месяцев, и объяснил причину разрыва.

"Мы с Олей были вместе 7 месяцев, это было классно",

– признался Олег в интервью на YouTube-канале "Ходят слухи". Певец добавил, что они скрывали эти отношения, так как Майами не собирался пиариться за счет Бузовой. Бывший участник "Дома-2" рассказал, что телеведущая мотивировала его и поддерживала, когда певец остался ни с чем.

Поводом для расставания стала совместная фотография Олега Майами с бывшей женой Тимати моделью Аленой Шишковой. "Именно наша фотография с Шишковой стала нашей точкой с Олей", – рассказал певец, объяснив, что Бузова не поверила в то, что у них с моделью ничего не было.

В комментариях к интервью стали гадать, когда же произошел роман артистов, если Бузова не раз говорила о том, что она два года не была в отношениях:

"Бузова: "У меня 2 года не было секса" Олег: "Мы встречались 7 месяцев", "Смешно, Бузович еще та. Ищет она любовь, строит из себя честную, сама одного за другим меняет", "Какой-то Олег дерганный и во многом себе противоречит", "Разоблачил Бузову, она везде говорит, как она одинока, потом это шоу "План Б", а тут 7 месяцев с Олегом, теперь с каким то блогером",

– усомнились пользователи Сети в честности телеведущей.

Ольга Бузова тщательно скрывает свою личную жизнь от поклонников, однако певице уже несколько месяцев приписывают роман с блогером Давидом Манукяном. На недавнем видео, опубликованным телеведущей, подписчики заметили кольцо с крупным камнем на безымянном пальце артистки.