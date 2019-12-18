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"Силиконовое чудовище": звезда "Дома-2" пошевелила грудью в бассейне

"Силиконовое чудовище": звезда "Дома-2" пошевелила грудью в бассейне
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Девушка повертелась в прозрачном купальнике

Мария Кохно отдыхает в Мексике со своей мамой. Звезда "Дома-2" опубликовала видео, где она в почти прозрачном белом купальнике дергает грудью, стоя в бассейне, причем снимает девушка это крупным планом. На следующих кадрах Кохно с мамой пьют текилу и желают подписчикам счастливого Нового года.

Такое провокационное видео не осталось без внимания подписчиков Марии. Девушку раскритиковали и за поведение, и за фигуру:

"Две хрюшки", "Титидэнс", "*** [Ничего себе – Прим. ред.] она там стаканы наливает", "Веселые сиськи", "Какое мерзкое видео. Дешевые выходки", "Купальник то совсем прозрачный, как из воды то выходить?", "На заднем фоне иностранки *** [удивляются – Прим. ред.], как Машка выпендривается, как нищебродка, на обычном отдыхе", "Силиконовое чудовище", "Алкашки",

написали пользователи Instagram под видео.

Ранее Кохно снялась на пляже в стрингах, выставив напоказ свои ягодицы.

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Карина СИРАЗОВА

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