Экс-участница телешоу подразнила народ сексуальным образом

Мария Кохно опубликовала в Инстаграм новое фото, на котором показала себя в синем бикини с держащимся на веревках лифчике и стрингах, полностью открывающих пышные ягодицы. Звезда "Дома-2" стоит на берегу спиной к камере, подняв руки вверх и слегка расставив ноги.

"Вы не подумайте, дорогие друзья, что это я к вам ...пой повернулась, просто радуюсь солнцу и океану", – обратилась девушка к подписчикам. И добавила: "По обыкновению жду искрометных комментариев по поводу моей задницы"

Подписчики с готовностью откликнулись на ее призыв.

"О да... Вот она, шикарная наша Маша, с красивой самарской ...опой", "Супер!...Трусы можно и не надевать...они как бы роли не играют...", "Нравится этот зад и ляхи", "Попец шикардец... ", "Вот это персик", "Шикарная фигура", "Манечка, попец роскошный! Все в тебе прекрасно, девочка!", "Ты нормальная с шикарной фигурой", "Ты пушка, Маша, а попа огонь", "Секси!!!", "Классная задница", "Мощная, четкая", – по достоинству оценили они внешность бывшей участницы телешоу.

Нашлись и критики, которые упрекнули девушку в неестественности, редактировании снимков и чрезмерной раскованности.

"Фотошоп", "Ничего себе, сколько силикона израсходовали на твою ...опу"," Вот где ужас, аж страшно, как тяжело носить", "Фотошоп беспаливный... Особенно с левой стороны, на ляшке пиксель съехал, и талия с этой же стороны мутная", "Как все банально, опять ...опа", "Да, Маня, ты явно переборщила с пятой точкой"

Ранее Марию Кохно ругали за оголенную "пятую точку" и возмущались из-за ее обнаженной груди.