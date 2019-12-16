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Скандальная звезда "Дома-2" вырвала квартиру у соперниц

После секс-скандала беременная Рапунцель забрала квартиру
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Скандальная участница телепроекта "Дом-2" выиграла в конкурсе "Человек года" и стала владелицей элитной недвижимости

Ольга Григорьевская (Рапунцель), которую еще недавно вмешали в скандал,  названа "человеком года". За победу ей достанется квартира в Москве.

Сама звезда "Дома-2" не рассчитывала на такое. Она поделилась радостью с поклонниками в Инстаграм и, отметив, что эта награда очень нужна ее семье, поблагодарила всех за поддержку.

Подписчики в ответ рассказали девушке, как болели за нее, и разделили ее успех: "Мы всей семьей за тебя, ты должна победить, только ты. Вы настоящая семья, ты хорошая мама, Дима – хороший отец, все у вас по-человечески, без масок", "Ольга Рапунцель победила! Семейные ценности... в этом году самые важные!.. Еще две недели назад квартиру – хотели отдать иному человеку!", "Поздравляю, Вы заслужили", "Я знала, что ты победишь! Я голосовала за тебя!", "Квартиры достойны вы!!! Не слушайте никого!!!".

Зрители телестройки пошли навстречу Ольге, так как плохого за нею в последнее время не замечали. Они решили, что девушка "после замужества  стала меняться" к лучшему, и выразили надежду на то, что теперь в ее семье все будет хорошо. 

Ольга Григорьевская попала на телестройку в 2015 году. Ее первые попытки создать пару закончились безуспешно. Однако н девушке все же удалось найти любовь в "Доме-2". В 2017 г. вышла замуж за Дмитрия Дмитриенко. У них растет дочка, и скоро будет второй ребенок.

Ранее Ольга Рапунцель не раз подвергалась критике со стороны фанатов "Дома-2". Ее обвиняли в притворстве, говорили, что она придумала вторую беременность, и выгоняли с проекта.

Полина ДОРОЖКИНА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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И я за нее рада!
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