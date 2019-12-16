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Ольга Бузова порадовала поклонников новым видео в Instagram. Певица в обтягивающем черном платье с вырезом почти до пупка продефилировала, смотря в камеру томным взглядом, а затем, рассмеявшись, стала откровенно танцевать. "Когда случайно вышла из образа", – подписала ролик артистка.
"Вышла из ума", "Сиськи сделай", "Блин, тоналка", "Какой грязный макияж", "А зачем платье с вырезом, хотя груди нет",
– раскритиковали Ольгу подписчики. Не осталось без внимания и кольцо с крупным камнем на правой руке телеведущей: "Кто кольцо подарил?". Напомним, Бузовой уже несколько месяцев приписывают роман с блогером Давидом Манукяном.
Однако фанаты Бузовой оценили ее пост и засыпали звезду комплиментами:
"Хохочу в голос. Оля, вы такая классная", "Лучшая", "Красивая", "Огонь", "Очень женственная и невероятно шикарная девушка", "Прекрасный аленький цветочек".
Ранее звезду раскритиковали за откровенное фото в мини. По мнению подписчиков, Бузова чересчур редактирует свои фотографии.
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