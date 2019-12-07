Звезда "Дома-2" в обтягивающей куртке обнажила пышную грудь

Девушка выложила фото с сексуальным вырезом

Мария Кохно является одной из популярных участниц "Дома-2". Наблюдать за ее жизнью можно не только на экране телевизора, но и через социальные сети.

В своем аккаунте в Instagram девушка делится историями из своей жизни, выкладывает пикантные снимки, а иногда спрашивает совет у своих подписчиков. На одном из таких снимков Кохно позирует в обтягивающей кожаной куртке, которая не скрывает ее большую грудь.

Восхищенные поклонники засыпали ее комплиментами и давали советы, с какими волосами ей лучше – короткими или длинными. Именно по этому вопросу звезда хотела посоветоваться со своими фолловерами.

"Ты прекрасна и с длинными и с короткими-просто прелесть Красоточкааааа", "Машенька , короткие ! Тебе так здОрово с короткими , длинные уже прошлый век . У тебя свои отличные волосы", "Куколка и сдлинными,и с короткими!"