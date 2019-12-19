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"Он маньяк": на звезду "Дома-2" напали после издевательств

"Он маньяк": на звезду "Дома-2" напали после издевательств
Захар Саленко. Фото: instagram.com/zaxarsalenko
продолжениеВодонаева в облегающем комбинезоне выставила ягодицы
Участник шоу довел возлюбленную до истерики, после чего она кинулась на него с кулаками

Зрители телепроекта "Дом-2" возмущены поведением Захара Саленко и начали нападать на него в Инстаграм. Участника назвали "ненормальным маньяком" после того, как в социальных сетях появилось видео с его участием. В ролике слышно, как он пристает к своей плачущей девушке и не реагирует на ее просьбы уйти.

Поклонники шоу "Дом-2" считают, что Захар Саленко просто издевается над своей возлюбленной. Красотка такого напора также не выдержала – начала плакать и напала на Саленко с кулаками, пытаясь выбраться из ванной.

"Ничего особенного, просто Захар и Яна опять ругаются и дерутся", – прокомментировали ситуацию в официальном Инстаграм "Дома-2".

Посмотревшие ролики поклонники шоу советуют организаторам проверить Захара Саленко у врача, по их мнению, он специально провоцирует всех участниц проекта.

"Захара нужно проверить. У него появляются маниакальные наклонности", "Он же ее специально провоцирует, видно же все, как после всего этого она ещё с ним, это издевательство", "Захар морально любит давить на девушек", "Уберите этого монстра", "Он маньяк ненормальный", "Бьет своих женщин", "Мерзость", - комментирует увиденные в Инстаграм.

От зрителей звездам "Дома-2" достается регулярно. Недавно под горячую руку попала Алена Рапунцель, которую оплевали после пластической операции. А вот бывшая участница шоу Дарья Пынзарь, наоборот, получает под своими фото в бикини только комплименты. 

Дарья ПЕТРОВА

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