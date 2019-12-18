Исполнительница хита Elefante снялась полностью обнаженной

Настя Каменских и раньше умела удивить поклонников, но сегодня артистка просто шокировала их своим смелым снимком. Жена Потапа решила показать свои ягодицы во все красе и повернулась к фотографу задом. Сексуальная фотосессия без одежды проходила на качелях.

Пышные ягодицы на подписчиков Каменских произвели впечатление. В комментариях ее даже сравнили с американской знаменитостью Ким Кардашьян.

Поклонники украинской певицы разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью брюнетки и ее аппетитными формами, другие считают, что Каменских перешла грань приличия, сняв трусы.

"Настя, была о тебе лучшего мнения!", "Не стыдно?", "Весьма смело", "Попа, как у Ким", "Красивый задний бамер", "Молодец, так держать. Нужно больше обнаженки!", "Богиня", "Потапу завидуют сейчас все", "Перешла гран", "Жесть, красиво все, но это уже перебор!", "Потап кайфует", "Смело", – написали под пикантным снимком Каменских.

Украиснкая звезда радует поклонников не только горячими снимками, но и сексуальными видео. Например в клипе Elefante Настя Каменских трясет ягодицами в обтягивающих нарядах.