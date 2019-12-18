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Настя Каменских и раньше умела удивить поклонников, но сегодня артистка просто шокировала их своим смелым снимком. Жена Потапа решила показать свои ягодицы во все красе и повернулась к фотографу задом. Сексуальная фотосессия без одежды проходила на качелях.
Пышные ягодицы на подписчиков Каменских произвели впечатление. В комментариях ее даже сравнили с американской знаменитостью Ким Кардашьян.
Поклонники украинской певицы разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью брюнетки и ее аппетитными формами, другие считают, что Каменских перешла грань приличия, сняв трусы.
Украиснкая звезда радует поклонников не только горячими снимками, но и сексуальными видео. Например в клипе Elefante Настя Каменских трясет ягодицами в обтягивающих нарядах.
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