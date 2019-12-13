Артистка показалась в сексуальном наряде

Наталью Чистякову-Ионову засняли на съемочной площадке в костюме зайки. В откровенном боди певица, видимо, скакала на быке. После, пока Глюкоза слезала с "железного коня", в кадр попали ее оголенные ягодицы.

Новый наряд Ионовой – черное боди – позволяет рассмотреть все достоинства е фигуры – декольте, тонкую талию и длинные ноги.

В комментариях подписчики Глюкозы восхищаются ее красотой и стройной фигурой, а вот новая песня "Танцевач" их разочаровала, о чем они прямо и сообщили звезде.

"Как всегда: красива, но петь по-прежнему не умеешь", "Песня туповатая. Наталья, пойте пожалуйста нормальные песни", "Красивая, худенькая!", "Какие же у Вас ноги!", "Опять голяком", "Девушка – праздник", "Клип огонь", - написали под видео с Натальей.

Ранее Глюкоза зажгла в мини и обнажила зад.