Актриса обнажила бюст и ноги

Елизавета Арзамасова не только играет в театре и снимается в кино, но и пробовала себя на арене цирка. Звезда сериала "Папины дочки" летала под куполом, растянувшись между ног у своего партнера. Для номера Арзамасова выбрала открытый наряд, который обнажал ее стройные ноги и грудь.

Под фото звезда сериала "Папины дочки" написала, что с радостью сменила бы профессию и стала бы воздушной гимнасткой.

В Инстаграм Арзамасовой поклонники восхитились красотой девушкой и еще одним ее талантом.

"Ты чудесная, замечательная, восхитительная, воздушная. Ты особенная", "Ты чудо", "Нежная пташка", "Огонь", "Вы умница! Талантливый человек талантлив во всем!", "Шикарная", "Такая прелесть", – восхищаются актрисой в социальных сетях.

Елизавета Арзамасова прославилась после выхода на экраны сериала "Папины дочки", где она играла Галину Сергеевну. Теперь узнать девушку, играющую "ботаника", непросто – актриса преобразилась в сексуальную красотку и часто публикует пикантные снимки в Инстаграм.