Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Полуголая звезда "Папиных дочек" залезла мужчине между ног

Полуголая звезда "Папиных дочек" залезла мужчине между ног
Елизавета Арзамасова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса обнажила бюст и ноги

Елизавета Арзамасова не только играет в театре и снимается в кино, но и пробовала себя на арене цирка. Звезда сериала "Папины дочки" летала под куполом, растянувшись между ног у своего партнера. Для номера Арзамасова выбрала открытый наряд, который обнажал ее стройные ноги и грудь.

Под фото звезда сериала "Папины дочки" написала, что с радостью сменила бы профессию и стала бы воздушной гимнасткой.

В Инстаграм Арзамасовой поклонники восхитились красотой девушкой и еще одним ее талантом.

"Ты чудесная, замечательная, восхитительная, воздушная. Ты особенная", "Ты чудо", "Нежная пташка", "Огонь", "Вы умница! Талантливый человек талантлив во всем!", "Шикарная", "Такая прелесть", – восхищаются актрисой в социальных сетях.

Елизавета Арзамасова прославилась после выхода на экраны сериала "Папины дочки", где она играла Галину Сергеевну. Теперь узнать девушку, играющую "ботаника", непросто – актриса преобразилась в сексуальную красотку и часто публикует пикантные снимки в Инстаграм. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Крым не вернется: мечты Зеленского о полуострове разрушили

Киеву посоветовали заниматься внутренними проблемами страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей