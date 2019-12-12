Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Месть за секс-скандал: раскрыты подробности о любовнице мужа Асмус

Месть за секс-скандал: раскрыты подробности о любовнице мужа Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Девушка работает вместе с Харламовым

После скандальной постельной сцены в фильме "Текст" досталось не только Кристине Асмус, но и ее мужу. Гарик Харламов получал сотни сообщений об измене жены на съемках, а сейчас, похоже, решил отомстить супруге. В новом сериале у Гарика Харламова появится любовница.

Подыскивать партнершу для мужа Кристины Асмус начали уже сейчас. Любовницу Харламова создатели сериала видят эффектной, красивой и глупой.

"Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера", – цитирует директоров по кастингу "КП".

Будут ли в новом сериале пастельные сцены между Гариком Харламовым и его сексуальной партнершей – загадка.  Как относится Кристина Асмус к появлению экранной любовницы у супруга – тоже остается только гадать.

После секс-скандала с звездой сериала "Интерны" ее партнер Иван Янковский решил подробнее рассказать об интиме с Асмус.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей