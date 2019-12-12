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После скандальной постельной сцены в фильме "Текст" досталось не только Кристине Асмус, но и ее мужу. Гарик Харламов получал сотни сообщений об измене жены на съемках, а сейчас, похоже, решил отомстить супруге. В новом сериале у Гарика Харламова появится любовница.
Подыскивать партнершу для мужа Кристины Асмус начали уже сейчас. Любовницу Харламова создатели сериала видят эффектной, красивой и глупой.
"Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера", – цитирует директоров по кастингу "КП".
Будут ли в новом сериале пастельные сцены между Гариком Харламовым и его сексуальной партнершей – загадка. Как относится Кристина Асмус к появлению экранной любовницы у супруга – тоже остается только гадать.
После секс-скандала с звездой сериала "Интерны" ее партнер Иван Янковский решил подробнее рассказать об интиме с Асмус.
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