Девушка работает вместе с Харламовым

После скандальной постельной сцены в фильме "Текст" досталось не только Кристине Асмус, но и ее мужу. Гарик Харламов получал сотни сообщений об измене жены на съемках, а сейчас, похоже, решил отомстить супруге. В новом сериале у Гарика Харламова появится любовница.

Подыскивать партнершу для мужа Кристины Асмус начали уже сейчас. Любовницу Харламова создатели сериала видят эффектной, красивой и глупой.

"Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера", – цитирует директоров по кастингу "КП".

Будут ли в новом сериале пастельные сцены между Гариком Харламовым и его сексуальной партнершей – загадка. Как относится Кристина Асмус к появлению экранной любовницы у супруга – тоже остается только гадать.

После секс-скандала с звездой сериала "Интерны" ее партнер Иван Янковский решил подробнее рассказать об интиме с Асмус.