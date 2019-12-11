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Рыдающую ведущую "Орла и решки" распекли из-за Собчак

Рыдающую ведущую "Орла и решки" распекли из-за Собчак
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телезвезду считают предательницей из-за того, что она живет в России

Регина Тодоренко разрыдалась на шоу Ксении Собчак из-за вопроса об Украине. Звезда шоу "Орел и решка" уже несколько лет постоянно живет в России, но среди ее подписчиков много украинцев, которые закидывали знаменитость гневными сообщениями. Даже сейчас критики не оставляют Тодоренко в покое – под выпуском программы "Осторожно, Собчак" ее назвали предательницей.

Сама ведущая "Орла и решки" сложившуюся ситуацию переживает тяжело. Разрыдавшись, она призналась Ксении Собчак, что старается не обсуждать с родителями тему российско-украинских отношений, так как они сразу начинают конфликтовать.

"Я считаю своим долгом не разводить информационную войну. Я лидер мнений, на мне слишком много завязано. <…> Я стараюсь не говорить на эти темы и не писать. Я в этом не понимаю",

сказала Регина в разговоре с Ксенией.

Кадр youtube.com

Тодоренко считает неправильным то, что именно артисты больше всего страдают из-за политики, так как их начинают травить. Также, как призналась ведущая шоу "Орел и решка", ее мужа Влада Топалова на ее родину не пускают. 

"Тодоренко совсем не искренняя", "Слаще Шепелева. Прям сахар на зубах скрепит", "Предательница она", "Вали на Украину", "Тодоренко это просто шумный клоун", "В России платят ей больше", "Лживая", – раскритиковали видео в Регину Тодоренко.

Ранее похудешвая ведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко снялась в бикини. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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