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Алена Водонаева в очередной раз показала роскошные формы. Теперь она покрасовалась перед камерой в латексном комбинезоне, который плотно облегал ее гибкую фигуру.
Видимо, чтобы усилить эффект, горячая брюнетка повернулась спиной и, изогнувшись, с поднятыми вверх руками и раздвинутыми ногами вильнула телом, отчего ее "пятая точка" сильно оттопырилась. В такой сексуальной позе ее и запечатлели.
Снимок бывшая участница "Дома-2" опубликовала в Инстаграм-историях, тем самым лишив подписчиков удовольствия прокомментировать увиденное. Однако на этом светская львица не остановилась. Позже она выложила туда же фото в купальниках.
До этого брюнетка в том же комбинезоне показалась с мужчинами. Она извивалась перед ними, размахивая длинными волосами, запрокидывая голову назад и принимая раскованные позы.
Ранее полуголая Алена Водонаева широко расставила ноги и погладила себя.
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