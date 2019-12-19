Звезда "Дома-2" выгнула спину и, раздвинув ноги, оттопырила "пятую точку"

Алена Водонаева в очередной раз показала роскошные формы. Теперь она покрасовалась перед камерой в латексном комбинезоне, который плотно облегал ее гибкую фигуру.

Видимо, чтобы усилить эффект, горячая брюнетка повернулась спиной и, изогнувшись, с поднятыми вверх руками и раздвинутыми ногами вильнула телом, отчего ее "пятая точка" сильно оттопырилась. В такой сексуальной позе ее и запечатлели.

Снимок бывшая участница "Дома-2" опубликовала в Инстаграм-историях, тем самым лишив подписчиков удовольствия прокомментировать увиденное. Однако на этом светская львица не остановилась. Позже она выложила туда же фото в купальниках.

До этого брюнетка в том же комбинезоне показалась с мужчинами. Она извивалась перед ними, размахивая длинными волосами, запрокидывая голову назад и принимая раскованные позы.

Ранее полуголая Алена Водонаева широко расставила ноги и погладила себя.