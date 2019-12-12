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Водонаева рассказала о сексе втроем

Водонаева рассказала о сексе втроем
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" поделилась подробностями интимной жизни после развода

Алена Водонаева рассказала о своих эротических фантазиях – она мечтает заняться сексом втроем. Об этом телеведущая рассказала в шоу "Алена, блин".

Экс-участница "Дома-2" призналась, что после развода она занималась сексом только с двумя партнерами и, пока она не состоит в отношениях, хотела бы попробовать встречаться с двумя мужчинами параллельно. При этом Водонаева отметила, что такого опыта у нее еще не было и никому из своих мужей она не изменяла.

Телеведущая также поделилась, что хотела бы заняться сексом втроем, но при условии, чтобы будет два мужчины и она. Однако Водонаева не планирует это событие – говорит, что все должно произойти спонтанно и только по желанию, заявила звезда "Дома-2" в интервью на YouTube-канале Super.

Ранее Алена Водонаева опубликовала откровенные снимки в белом лифчике, из которого вываливалась грудь.

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Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Карина СИРАЗОВА

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