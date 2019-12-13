Участники скандально известной телестройки подрались на записи нового выпуска

В студии знаменитого шоу разразился грандиозный сандал. Даниил Сахнов и Сергей Захарьяш повздорили и сцепились перед камерой. После слов участницы Тани Строковой "Базар прикрой!" оба вскочили с мест и набросились друг на друга. Потасовку сняли, и видео попало в Сеть.

"Это произошло во время записи свежего выпуска проекта, эфир которого состоится "в 23:00 на ТНТ", отмечается под роликом. За кадром под веселую музыку сообщается: "В "Доме-2" новогоднее настроение".

Татьяна Строкова будто нарочно спровоцировала драку парней, ведь их теперь могут прогнать с проекта, и они потеряют шанс получить квартиру в рамках конкурса "Человек года". Девушка при своем молодом человеке Даниле грубо обратилась к Сергею, тот нецензурно обозвал ее и не попросил прощения, как она требовала. Сахнов попытался силой выбить извинения, и пошли в ход подручные предметы, стул и чашка. Захарьяш ринулся на противника. Их удерживали, но они не могли успокоиться.



Подписчики страницы "Дома-2" живо обсудили увиденное в Инстаграм. "Сахно ведет себя по-женски", "Даня терпел, терпел а кулаки чесались и опять фонари побил. Сохно психически больной и даже справки не нужно", "Захарьяш!!! Просто красавчик!", – отметили они.

Особенно досталось девушке, из-за которой начался весь сыр-бор. Ее назвали хабалкой и провокаторшей и разнесли в пух и прах: "Таня – завистливая старуха", "В своем репертуаре, ничего удивительного", "Получит один раз Строкова по своей мощной челюсти", "Идиотка, грязноротая, с коричневым блестящим клювом. Сует его во все дыры, завела Даню, которого соплей перешибешь", "Провокаторша стремная. В ней ничего женственного нет мужик... Выбейте ей там уже ее вставную челюсть лошади этой".