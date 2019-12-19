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"Что-то с лицом": ведущая "Дома-2" побелела на съемках

"Что-то с лицом": ведущая "Дома-2" побелела на съемках
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Загорелую телезвезду подозревают в использовании фотошопа

Ольга Орлова поделилась с поклонниками очередной фотографией со съемок телепроекта "Дом-2". Загорелая знаменитость позировала перед камерой в роскошном платье с декольте. Однако поклонники рассматривали не только грудь Орловой, но и ее лицо, на котором они заметили странность.

Кожа лица Ольги Орловой выглядит бледнее, чем все остальное тело, что и вызвало вопросы у комментаторов. Впрочем, в красоте ведущей шоу "Дом-2" они не сомневаются. По их мнению, выглядит звезда сногсшибательно.

Возможно разница в цвете кожи стала заметна из-за неудачной обработки в фотошопе или макияжа. Загореть Орлова успела на второй площадке проекта "Остров любви", где находилась под палящим солнцем в бикини.

"Очень все красиво, но что-то с лицом не то?", "Господи, как же живут люди. Красота необыкновенная Олечка", "Выглядите сногсшибательно", "Фотошоп неудачный", "Оля, вы очень красивая! Платье это Вам подходит очень!", "Ого, вот это красота, красотень, красотка", "Умница, красавица с большим сердцем", "Снегурочка", - написали в Инстаграм Орловой.

Ранее Ольга Орлову в наряде с большим декольте пристыдили за озабоченность. 

Дарья ПЕТРОВА

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