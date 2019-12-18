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В начале декабря Евгений Петросян женился на своей молодой избраннице. Подробности торжества всплывают только сейчас. Так стало известно, что Татьяна Брухунова воротит нос от достоинства мужа – его знаменитой фамилии. Стать Татьяной Петросян девушка отказалась и оставила свою фамилию.
Также в Интернете начали обсуждать вероятность того, что молодая жена Петросяна может родить ему наследника. Об этом говорят в окружении пары. Подозрение вызывают и интересы Татьяны Брухуновой – девушка, как пишут СМИ, следит за группами в социальных сетях, где обсуждают воспитание детей.
О возможной беременности 30-летней Татьяны Брухуновой журналисты "КП" заговорили после тайной свадьбы. Также выяснилось, что вместо пышного банкета была простая роспись в ЗАГСе.
"Они поженились в начале декабря. <…> Просто расписались в Кутузовском загсе, и все. <…> И Татьяна осталась Брухуновой",
– цитирует друга сатирика журналисты.
А вот от дорого украшения отказываться не стали. По оценкам ювелиров, на пальце супруги Евгения Вагановича красуется колечко с бриллиантом за 250 тыс. руб.
"Элегантное обручальное колечко из белого золота с бриллиантом в 1 карат. Кольцо стоит порядка 250 тысяч рублей", – считает ювелир.
Ранее Роза Сябитова резко высказалась поле свадьбы Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой.
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