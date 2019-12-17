Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Достала уже": Путина умоляют уволить Тарасову

"Достала уже": Путина умоляют уволить Тарасову
Татьяна Тарасова. Фото: www.globallookpress.com
Россияне ополчились против тренера после скандала с Загитовой

Татьяна Тарасова может остаться без работы. Против тренера по фигурному катанию создали петицию в Интернете. Пользователи хотят, чтобы Тарасову отстранили от комментирования соревнований. С мольбой они обратились к Владимиру Путину и Константину Эрнсту.

Все из-за "непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости" – именно эти качества видят в тренере создатели петиции. Пока онлайн-заявку подписали 2,5 тыс. человек.

Возможно, последней каплей стало высказывания тренера по фигурному катанию в адрес Алины Загитовой. Тарасова считает, что спортсменка больше не вернется к соревнованиям. 

Пользователи также вспомнили, что когда-то Татьяна Тарасова сама говорила, что может уйти на покой.  

"Достала уже эта предвзятость к одним и любовь к другим", "С тем, что она крайне субъективна – а это крайне непрофессионально – я согласна. Но ту петицию нужно было еще в 2018, после ОИ, подписывать", – высказались россияне в Сети.

Пока петицию не рассмотрят Владимир Путин и Константин Эрнст, пользователи предлагают бойкотировать спортивные трансляции, которые комментирует Тарасова и игнорировать статьи о ней, – пишет Ura.ru.


Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Давно пора уволить -2 года уже народ об этом просит!
Ответить
Давно пора уволить -2 года уже народ об этом просит!
Гость
Ответить
2500ДБ.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Судьбу "Северного потока - 2" решат до конца года

Немецкие власти торопятся с определением сроков укладки трубы в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей