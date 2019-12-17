Россияне ополчились против тренера после скандала с Загитовой

Татьяна Тарасова может остаться без работы. Против тренера по фигурному катанию создали петицию в Интернете. Пользователи хотят, чтобы Тарасову отстранили от комментирования соревнований. С мольбой они обратились к Владимиру Путину и Константину Эрнсту.

Все из-за "непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости" – именно эти качества видят в тренере создатели петиции. Пока онлайн-заявку подписали 2,5 тыс. человек.

Возможно, последней каплей стало высказывания тренера по фигурному катанию в адрес Алины Загитовой. Тарасова считает, что спортсменка больше не вернется к соревнованиям.

Пользователи также вспомнили, что когда-то Татьяна Тарасова сама говорила, что может уйти на покой.

"Достала уже эта предвзятость к одним и любовь к другим", "С тем, что она крайне субъективна – а это крайне непрофессионально – я согласна. Но ту петицию нужно было еще в 2018, после ОИ, подписывать", – высказались россияне в Сети.

Пока петицию не рассмотрят Владимир Путин и Константин Эрнст, пользователи предлагают бойкотировать спортивные трансляции, которые комментирует Тарасова и игнорировать статьи о ней, – пишет Ura.ru.



