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Из-за отказавшейся выступать фигуристки Загитовой разгорелся скандал

Из-за отказавшейся выступать фигуристки Загитовой разгорелся скандал
Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Тренер спортсменки Этери Тутберидзе сцепилась с Тарасовой и Плющенко

Алину Загитову буквально затравили после того, как она объявила, что пока уходит из спорта. Напомним, как только стало известно о временной приостановке карьеры российской фигуристки, только ленивый не высказал своего мнения. Так, олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном катании Евгений Плющенко связал ее решение с тем, что фигуристке не уделяли достаточного внимания. Также он отметил, что Загитова после возвращения может сменить тренера. Об этом пишет ТАСС.

Российский тренер Татьяна Тарасова в свою очередь заявила агентству, что Загитова больше не вернется в большой спорт.

В тренерском штабе Этери Тутберидзе, под руководством которой Алина занимается с 2016 года, жестко ответили на эти заявления. Так, Плющенко обвинили в том, что он пытается переманивать к себе "готовых" спортсменов и отметили, что тренером его "назвать нельзя".

"…за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали",

– говорится на странице штаба в Инстаграм.

Пользователи заявление поддержали.

"Вот это сейчас было мощно! Наконец-то я дождался такой защиты Алины которую она заслуживала все это время!" – не сдержал эмоций один из них.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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