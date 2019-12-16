Киевская пианистка призналась, что они были вместе ради красивых фото

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская окончательно расстались. После разрыва бывшая возлюбленная певца начала больше общаться с поклонниками и раскрыла правду об их романе. Как призналась Цымбалюк, их отношения были ложью.

Рассказать об этом бывшая жена Армена Джигарханяна решила после многичесленных сообщений поклонников, где те писали, что беспокоятся за пару и жалеют, что они разошлись.

"А мне искренне жаль, что вы расстались, если это правда. Такая шикарная пара", – написал один из пользователей. В ответ Цымбалюк-Романовская ответила:

"Но это была неправда. А фотки красивые, мне тоже нравятся".

После этого комментаторы начали высказывать разные мнения о телезвездах. Кто-то считает, что Шаляпин был не достоин Цымбалюк-Романовскую, кто-то, наоборот, называет ее "хитрой и дерзкой"

"Красивая и умная. Хитрая и в меру дерзкая", "Ой, только узнала, что Прошенька больше не с вами. Так расстроилась, так переживала...как он мог от такой красавицы уйти?", "Мы вас во всём поддерживаем, вы умница, классно себя держите, все эти шавки на передачах, мизинца вашего не стоят", "Изначально было ясно, что с Прошенькой вы просто "друзья по несчастью", не более. Я вообще мало представляю его с серьёзными намерениями в жизни", – написали комментаторы в Инстаграм Цымбалюк-Романовской.

После расставания Виталину Цымбалюк-Романовскую засняли рядом с Арменом Джигарханяном.