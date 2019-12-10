Бывшая жена Джигарханяна развлекается со звездами

Пока Прохор Шаляпин восстанавливается после операции – недавно ему обрезали лишнюю кожу на лице – его возлюбленная проводит время с другими. Счастливая Виталина Цымбалюк-Романовская развлекается с музыкантами в филармонии.

На фото бывшая жена Армена Джигарханяна позирует между двумя звездами в кружевном платье и улыбается. Подписчики любовницы Шаляпина считают, что она неплохо смотрится с одним из своих спутников.

"Прекрасные снимки и Вы неотразима, классно!", "Хорошо смотритесь рядом с поэтом", "Какая красота", "У меня неоднозначное отношение к Виталине, но то, что она умная и умеет держать удар – это точно", "Красивые", - написали в Инстаграм Цымбалюк-Романовской.

Напомним, недавно в отношениях Шаляпина и Цымбалюк был непростой период: влюбленные расстались. После этого бывшая жена Джигарханяна пустилась во все тяжкие. Теперь звезды снова вместе. Возможно, именно ради любовницы Прохор Шаляпин сделал пластику лица.