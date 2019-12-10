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Почерневший Шаляпин объявился после обрезания плоти

Почерневший Шаляпин объявился после обрезания плоти
Прохор Шаляпин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
После радикальной операции любовник Цымбалюк-Романовской сильно похудел

Прохор Шаляпин предстал перед публикой в новом образе. Недавно он сменил цвет волос и снова стал брюнетом. Но на этом он не остановился и решил пойти на крайние меры – сделать пластику. После этого отрезавший все лишнее Шаляпин опубликовал в своем Инстаграм селфи.

Друг Виталины Цымбалюк-Романовской сильно похудел. Правда, из-за чего, пока неясно. То ли из-за неурядиц в личной жизни – недавно он объявлял о расставании с бывшей Джигарханяна, то ли из-за операции. Снимок Шаляпин сопроводил философскими рассуждениями о гармонии.

"Гармонию нужно искать не в общении с другими людьми, не в жизни для кого-то, а в себе, ведь счастье не имеет рецепта , каждый готовит его с ароматом собственных ощущений", – написал он.

Подписчики артиста нашли, что белозубый красавчик после вмешательства хирургов помолодел.

"После операции помолодел" "Молодой, статный хороший талантливый человек!" "Голливудские звёзды отдыхают!"

-  комментаторы рассыпались в комплиментах.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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