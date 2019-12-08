Бывшая Джигарханяна и ее любовник примерили образы времен имперской России, но подписчикам понравился лишь артист

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин после воссоединения наслаждаются трогательными моментами общения друг с другом. Так, влюбленные устроили фотосессию в роскошных образах, примерив наряды 19 века. Однако не все интернет-пользователи оценили красоту киевской пианистки.

"С днем рождения, дорогая Виталина! Пусть все твои мечты и желания, которые идут от доброго сердца – всегда сбываются!"

– обратился к возлюбленной Шаляпин.

Артист опубликовал в Инстаграме серию кадров, на которых он в кителе обнимает и делает подарки, встав на колено, пианистке. Цымбалюк-Романовская выбрала для фотосессии два роскошных платья в пол – золотисто-белое с эффектным декольте и голубое.

Подписчики певца неоднозначно отреагировали, увидев снимки пары.

"Ну вот как? люблю Прохор а.а остальное в этом фото нет", "Хлебнешь ты еще от этой гиены", "А мне только Прохор нравится, не в обиду Виталина", - отметили недоброжелатели.

Однако фанаты завалили Цымбалюк-Романовскую поздравлениями с днем рождения и комплиментами. Многие интернет-пользователи уверены, что Виталина и Прохор – идеальная пара и им нужно скорее пожениться.

"Очень красивая и гармоничная пара!", "Красивые фото, будьте счастливыми и пусть будут дети... такие же красивые!", "Какая Вы замечательная пара!", "Вы затмили всех звёзд своей красотой вы классные офигенно подходите друг другу", "Ваши фото– как рождественские дореволюционные открытки– хочется рассматривать снова и снова!", "Браво! Обалденные!", "Поженитесь уже, нарожайте детей", "Виталина похорошела до нельзя, наверное влюблена", – подчеркнули поклонники.