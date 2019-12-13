Киевская пианистка вспомнила о бывшем возлюбленном

В личной жизни Виталины Цымбалюк-Романовской большие перемены. С Прохором Шаляпиным блондинка рассталась, а сейчас все больше времени проводит в компании других мужчин. В Инстаграм телезвезда даже выложила архивное фото с Арменом Джигарханяном – их засняли вместе на одной из вечеринок.

Цымбалюк-Романовская, похоже, о бывшем супруге не забывает. А недавно даже хотела сблизиться с ним, когда актер попал в больницу. Возможно, такой интерес к Джигарханяну у блондинки проснулся тогда, когда она узнала, что Татьяна Власова оставила артиста и сбежала в США.

Пока Цымбалюк и Джигарханян по-прежнему не общаются, а сама звезда все больше времени проводит в компании мужчин. Для встреч со звездами блондинка выбрала откровенное платье, которое ее поклонники приняли за комбинацию.

"Платья другого не было: очень напоминает оно комбинацию?!", "Пусть облизываются мужчины", Виталина, вы прекрасны", "Прекрасная компания для умницы и красавицы!", "О, помирились что ли, Джигарханян гляжу там", "Может быть Джигорханяна отрезать, чтобы он не нервничал", – написали подписчики в Инстаграм Цымбалюк-Романовской.

Ранее Виталину Цымбалюк-Романовскую засняли в компании мужчин после расставания с Шаляпиным.