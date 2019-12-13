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"Помирились": Цымбалюк застукали с Джигарханяном

"Помирились": Цымбалюк застукали с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Киевская пианистка вспомнила о бывшем возлюбленном

В личной жизни Виталины Цымбалюк-Романовской большие перемены. С Прохором Шаляпиным блондинка рассталась, а сейчас все больше времени проводит в компании других мужчин. В Инстаграм телезвезда даже выложила архивное фото с Арменом Джигарханяном – их засняли вместе на одной из вечеринок.

Цымбалюк-Романовская, похоже, о бывшем супруге не забывает. А недавно даже хотела сблизиться с ним, когда актер попал в больницу. Возможно, такой интерес к Джигарханяну у блондинки проснулся тогда, когда она узнала, что Татьяна Власова оставила артиста и сбежала в США.

Пока Цымбалюк и Джигарханян по-прежнему не общаются, а сама звезда все больше времени проводит в компании мужчин. Для встреч со звездами блондинка выбрала откровенное платье, которое ее поклонники приняли за комбинацию.

"Платья другого не было: очень напоминает оно комбинацию?!", "Пусть облизываются мужчины", Виталина, вы прекрасны", "Прекрасная компания для умницы и красавицы!", "О, помирились что ли, Джигарханян гляжу там", "Может быть Джигорханяна отрезать, чтобы он не нервничал", – написали подписчики в Инстаграм Цымбалюк-Романовской.

Ранее Виталину Цымбалюк-Романовскую засняли в компании мужчин после расставания с Шаляпиным.  

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Блин,на групповуху больше смахивает,отстой полнейший🤭🤭
1
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