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Гагарина устроила сексуальные танцы и засветила мохнатку на улице

Гагарина устроила сексуальные танцы и засветила мохнатку на улице
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Наставница шоу "Голос" потрясла прелестями на видео

Полина Гагарина участвует в съемках новогодних передач. На съемочной площадке певица сначала станцевала в белом мини-платье, которое позволило рассмотреть ее идеальную фигуру, а затем вышла на улицу в пушистой шубе.

В мохнатом наряде, как призналась сама артистка, ей холодно, поэтому в перерывах между съемками номеров она отогревается феном.

Поклонники звезды от ее образа без ума – в комментариях ее сравнили со снежной королевой и признались в любви.

"Полиночка, вы красотка! Уважаю ваше творчество, вы талант!", "Неотразимая, ты зимним-зимняя", "Снежная королева", "Наряд просто вау", "Полина лучше всех", "Полиночка, мы вас так любим", "Красивая етти", – написали в Инстаграм Гагариной.

Ранее Полина Гагарина повеселилась на вечеринке Екатерины Варнавы. На празднике наставницу шоу "Голос" застали за поцелуями с девушкой и алкоголем. До этого Полину Гагарину при всех потрогали на ягодицы. 

Дарья ПЕТРОВА

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