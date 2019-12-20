Певец бродит по безлюдному берегу на далеком острове

Окончательно расставшись с Виталиной Цымбалюк-Романовской, обрезанный Прохор Шаляпин уехал из России. Об этом стало известно из публикации на одной из фан-страниц артиста в Инстаграм. Там помещено фото, на котором красавчик показан у моря.

В футболке и клетчатых шортах он идет вдоль берега. Ветер треплет волосы, брови сдвинуты, взгляд полон печали. Судя по геолокации, певец находится на острове Арубе в Нидерландах.

Подписчики сразу заметили одиночество певца и его грустное настроение. Одни жалели его, другие насмехались:

"Одинокий казанова", "Один... совсем один".

Другие стали подбирать брошенному любовнику бывшей Джигарханяна партнершу. "Я за Копенкину!!", "Копенкина его любит", – высказались такие. Некоторые отметили, что "лучше одному, чем с кем попало", будто намекая на неудачный опыт артиста в личной жизни. А самые преданные фанаты хвалили: "Красотуля!!!", "Клевый".

На официальной странице артиста в соцсети появился свежий пост с фото и видео, на которых он, наоборот, выглядит довольным и веселым. "Наконец-то собрался поздравить маму с юбилеем Подарил ей шубу, которую покупал в магазине. Очень переживал, подойдёт ли ей эта красота", – ссообщил красавчик под совместным кадром с родительницей.

Поклонники, назвав певца "заботливым сыном", заявили, что подарок "немного маловат", и просили его беречь такую "замечательную маму".

Ранее Прохор Шаляпин перестал улыбаться и сбежал от Виталины Цымьалюк-Романовской.