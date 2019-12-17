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А как же Виталина ?: Шаляпин вручил розовую шкурку новой подруге

А как же Виталина ?: Шаляпин вручил розовую шкурку новой подруге
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист весело проводит время без Цымбалюк Романовской

После тяжелого расставания с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин, кажется, вновь радуется жизни. Любимец дам бальзаковского возраста расщедрился и прикупил модную нынче дубленку – себе и своей подруге Елене. 

"Когда я увидел эту легкую дубленку из натуральной овчины да еще и розового цвета, я сразу подумал о своей лучшей подруге Лене. Я думаю, что Леночка будет счастлива", -  поделился похорошевший после пластики артист.  

Однако не все поклонники Шаляпина разделили его энтузиазм.Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

" Почему не цымбалюк не купил.А Виталинка нехочет быть счастлива,а ей?;А про Виталину ,забыл или уже врозь,; ", - укоряли любимца они. 

Накануне правду об отношениях с Шаляпиным рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская. Она призналась, что их отношения были ложью

Марина МОНРО

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