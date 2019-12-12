Белозубый красавчик недолго горевал после разрыва с бывшей Джигарханяна

Прохор Шаляпин вовсю наслаждается жизнью.

Бывший любовник Виталины Цымбалюк-Романовской после расставания не сидит в одиночестве. Он воспевает себя в Инстаграм и вращается в высшем обществе.

На днях Шаляпин снялся в алой мохнатой шкурке-накидке, царственно развалившись на диванчике.

"Слава Богу, я лучше всех !" – скромно подписал он фото.

За эпатажный наряд Прохора осмеяли пользователи. Одна из них с сарказмом отметила, что одежку он, судя по всему, позаимствовал у Виталины.

"На днях Виталина в такой же накидке на шоу приходила, похоже, прикидке один на двоих)" – написала она.

Позже Шаляпин засветился в компании российских звезд на дне рождения Лены Лениной. Он снялся с виновницей торжества, а также певицей Азизой и актрисой Верой Сотниковой, что тоже вызвало желчные комментарии. Подписчики решили, что Прохор ищет новую возлюбленную среди немолодых, на их взгляд, дам.

"уже пристроился к бабкам прохор", – едко высказался один из пользователей.

Ранее Шаляпин показался после обрезания плоти – поклонники отметили, что он радикально изменился.