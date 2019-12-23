Бывшая жена Армена Джигарханяна не долго будет одна, считают поклонники

Виталину Цымбалюк-Романовскую засняли в магазине. Сияющая блондинка вертелась перед зеркалом в белом длинном платье. Поклонники киевской пианистки сразу заподозрили, что наряд на блондинке свадебный. Сама она на подобные комментарии не отвечала, а затем пояснила: в белом платье она будет встречать Новый год-2020.

Сейчас, похоже, Цымбалюк-Романовская о замужестве не задумывается – совсем недавно она рассталась с Прохором Шаляпиным. Певец бросил телезвезду, объяснив, что не готов к семье и детям.

Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской уверены, что одна она будет оставаться недолго. У нее, по их мнению, идеальнаяй фигура и красивое лицо.

"Вы невероятно красивая", "Грациозная, тонкая, нежная", "Прямо невеста", "Красотка", "Фигурка загляденье", "Белый вам так идет", "Прямо невеста", "Красиво и стильно", – хвалят бывшую Армена Джигарханяна под видео в Инстаграм.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала всю правду о романе с Прохором Шаляпиным.