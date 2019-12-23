Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Невеста": Цымбалюк выбрала белое платье после разрыва с Шаляпиным

"Невеста": Цымбалюк выбрала белое платье после разрыва с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая жена Армена Джигарханяна не долго будет одна, считают поклонники

Виталину Цымбалюк-Романовскую засняли в магазине. Сияющая блондинка вертелась перед зеркалом в белом длинном платье. Поклонники киевской пианистки сразу заподозрили, что наряд на блондинке свадебный. Сама она на подобные комментарии не отвечала, а затем пояснила: в белом платье она будет встречать Новый год-2020.

Сейчас, похоже, Цымбалюк-Романовская о замужестве не задумывается – совсем недавно она рассталась с Прохором Шаляпиным. Певец бросил телезвезду, объяснив, что не готов к семье и детям.

Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской уверены, что одна она будет оставаться недолго. У нее, по их мнению, идеальнаяй фигура и красивое лицо.

"Вы невероятно красивая", "Грациозная, тонкая, нежная", "Прямо невеста", "Красотка", "Фигурка загляденье", "Белый вам так идет", "Прямо невеста", "Красиво и стильно", – хвалят бывшую Армена Джигарханяна под видео в Инстаграм.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала всю правду о романе с Прохором Шаляпиным. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей