Артист отказался заводить с бывшей Джигарханяна семью

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская снова расстались, но на этот раз окончательно. Об этом рассказал сам певец.

Артист отметил, что в разрыве виноваты оба, ведь из-за привычки к публичности слишком выставляли чувства напоказ, а этого, по мнению Шаляпина, делать не следовало. Певец рассказал, что между бывшими возлюбленными скопилось чересчур много обид.

"Я чувствую, что не в силах оправдать надежды Виталины. И хочу семью и боюсь семьи",

– признается Шаляпин. По словам артиста, ему трудно решиться завести семью из-за негативного опыта родителей певца и его личного. Сделать это ему не позволяет страх разочарования и боли.

"Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у нее попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать её по-настоящему счастливым",

– поделился подробностями расставания певец с "Комсомольской правдой". Шаляпин назвал встречу с Цымбалюк истинно счастливым мгновением и поблагодарил бывшую возлюбленную за подаренный ему опыт.

Ранее бывшая жена Джигарханяна развлеклась с двумя мужчинами в филармонии в то время, как Шаляпин восстанавливался после обрезания.