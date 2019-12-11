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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская снова расстались, но на этот раз окончательно. Об этом рассказал сам певец.
Артист отметил, что в разрыве виноваты оба, ведь из-за привычки к публичности слишком выставляли чувства напоказ, а этого, по мнению Шаляпина, делать не следовало. Певец рассказал, что между бывшими возлюбленными скопилось чересчур много обид.
"Я чувствую, что не в силах оправдать надежды Виталины. И хочу семью и боюсь семьи",
– признается Шаляпин. По словам артиста, ему трудно решиться завести семью из-за негативного опыта родителей певца и его личного. Сделать это ему не позволяет страх разочарования и боли.
"Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у нее попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать её по-настоящему счастливым",
– поделился подробностями расставания певец с "Комсомольской правдой". Шаляпин назвал встречу с Цымбалюк истинно счастливым мгновением и поблагодарил бывшую возлюбленную за подаренный ему опыт.
Ранее бывшая жена Джигарханяна развлеклась с двумя мужчинами в филармонии в то время, как Шаляпин восстанавливался после обрезания.
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