Киевская пианистка радикально изменилась после расставания с любовником

Виталина Цымбалюк-Романовская покрасовалась в длинном белом платье после разрыва с Прохором Шаляпиным. Пианистка опубликовала видео, где она примеряет наряд на фоне меховых шуб. "Как вам образ?" – поинтересовалась она у подписчиков.

В комментариях мнения разделились. Многие подписчики сравнили Виталину со старушкой, а также отметили, что пианистка часто выбирает наряды, в которых она выглядит старше, чем на самом деле.

"Платье старушки", "Виталина, вы же ещё молодая девушка, а одежду выбираете – для людей преклонного возраста! И поэтому и выглядите на десяток лет старше", "Старушка", "Она, как бабушка маленькая, что-то совсем старенькая",

– поделились впечатлениями интернет-пользователи. А поклонники Цымбалюк решили иначе. По их мнению, артистка выглядит сногсшибательно, а платье выгодно подчеркивает ее фигуру:

"Вам очень идет, впрочем, трудно сказать, Вы его украшаете или оно Вас", "Вы в нём как снежинка!", "Нежное платье, прямо ваше, идет".

Цымбалюк-Романовскую нередко критикуют за выбираемые ей наряды. Так, подписчики советовали артистке сменить стиль, так как в нем, по их мнению, не хватает секса.

Недавно Виталина Цымбалюк рассталась с Прохором Шаляпиным, и после разрыва жизнь пианистки забила ключом. Певец тоже, судя по всему, не отчаивается – недавно он появился на публике со своей бывшей женой.